Бирюков назвал дату открытия обновлённых фонтанов ВДНХ

Пётр Бирюков. Полностью отреставрировать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВНДНХ планируется к майским праздникам, сообщил заммэра Москвы

Он отметил, что они были построены в 1954 году на заре создания выставки и со временем «физически подизносились».

«Оборудование инженерное абсолютно устарело, работали они лишь наполовину своей мощности, были большие утечки воды», — рассказал заммэра.

По его словам, работы по реконструкции этих фонтанов находятся на стадии завершения, и поэтому предполагается, что они порадуют жителей и гостей столицы совсем скоро, передаёт «Интерфакс»

Как писал News.ru, ранее Бирюков сообщил, что ключевые работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в парке Горького завершены.