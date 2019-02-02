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Бирюков назвал дату открытия обновлённых фонтанов ВДНХ 

News.ru + ещё 7 5 часов назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полностью отреставрировать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВНДНХ планируется к майским праздникам, сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков.
Он отметил, что они были построены в 1954 году на заре создания выставки и со временем «физически подизносились».
«Оборудование инженерное абсолютно устарело, работали они лишь наполовину своей мощности, были большие утечки воды», — рассказал заммэра.
По его словам, работы по реконструкции этих фонтанов находятся на стадии завершения, и поэтому предполагается, что они порадуют жителей и гостей столицы совсем скоро, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее Бирюков сообщил, что ключевые работы по реставрации фонтана «Годы войны» на Поклонной горе и светомузыкального фонтана в парке Горького завершены.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Интерфакс , Москва
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