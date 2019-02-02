Москвичи придумали защиту для музейных экспонатов

Москве разработали новую систему, которая поможет защитить музейные экспонаты. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Система, в основе которой лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification), была создана одним из резидентов особой экономической зоны «Технополис „Москва“».

Ожидается, что она позволит специалистам при помощи радиосигналов отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на выездные выставки, в запасники или на реставрацию. Также благодаря радиометкам сотрудники музеев смогут вести учет предметов искусства и контролировать доступ к ним.