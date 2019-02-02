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Фотовыставка «Подземная Неглинка» открылась в столице 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Интерактивная фотовыставка "Подземная Неглинка" открылась в малом зале Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Выставка подготовлена совместно с Всероссийским обществом охраны памятников и культуры (ВООПиК).
Посетители смогут увидеть фотографии заброшенных и действующих коллекторов Неглинной, карту-схему реки, артефакты и части коллекторов XIX и XX веков.
"Погрузиться в атмосферу подземелий поможет технология дополненной реальности. Наведя смартфон на фотографию, гости увидят подробное описание истории места и времени съемки", — говорится в сообщении.
Выставка работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00.
Река Неглинная начинается в районе Марьиной Рощи и течет под улицами Стрелецкой, Новосущевской и Достоевского, а также под 3-м Самотечным переулком. Далее проходит под Цветным бульваром, Трубной улицей и Трубной площадью.
Разветвленная сеть водостока защищает город от крупных наводнений. Как минимум раз в год сотрудники ГУП "Мосводосток" обязаны спускаться в коллекторы, чтобы готовить их к весеннему паводку.
На территории столицы более 300 проточных или замкнутых водоемов (пруды и озера) общей площадью 882,22 га, а также 196 рек и ручьев, большая часть из которых полностью или частично заключена в коллекторы.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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