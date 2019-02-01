Ночными маршрутами Москвы ежедневно пользуются четыре тысячи человек

Оператор наземного столичного транспорта «Мосгортранс» опубликовал на своей официальной странице в Twitter информацию о популярности ночных маршрутов города. Согласно имеющимся данным, на них каждый день ездят четыре тысячи пассажиров.

— А с пятницы на понедельник — ещё больше, — указано в сообщении оператора.

Уточняется, что цифра актуальна для автобусов и трамваев Москвы, следующих по ночным маршрутам.

Напомним, что ранее в «Мосгортрансе» проинформировали о запуске нового маршрута, который появится в районе улицы Правды. Среди главных его особенностей — возможность добраться на автобусе от Белорусского до Савеловского вокзала.

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