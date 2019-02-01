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Липецкий творог мог отравить московских детей 

News.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
127 случаев кишечной инфекции было выявлено у воспитанников столичных детских садов в конце 2018 года. В управлении Роспотребнадзора по Москве одной из возможных причин назвали творог из Липецкой области.
На предприятии, где был изготовлен молочный продукт, сейчас остановлена творожная линия. Сотрудники правоохранительных органов возбудили административные дела в отношении юридических и физических лиц.
Все госпитализированные дети в настоящий момент выписаны из стационаров, сообщило ведомство в письме, которое опубликовало «Эхо Москвы».
Массовое отравление произошло на территории семи дошкольных учреждений на юго-востоке Москвы.
Ранее News.ru писал об отравлении детей в подмосковной Истре. Замдиректора базы отдыха «Красная гвоздика» Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации стал гастроэнтерит.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор , МВД , Эхо Москвы
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