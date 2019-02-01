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Московские реагенты понравились дорожникам из Норвегии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Московские многокомпонентные реагенты привлекли внимание норвежских дорожников. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
В Норвегию прилетала руководитель Российской ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. Именно за границей она узнала, что в Норвегии заинтересовались московскими реагентами.
Иностранцы оценили высокую экологичность химических веществ. Также им понравилась, что лед можно плавить при температурах до минус 25 градусов.
По правилам, необходимо тщательно следить за чистотой асфальта на трассах в Норвегии с интенсивностью трафика выше пяти тысяч автомобилей в сутки. Водители должны видеть разметку, несмотря на лед, снег и грязь. В основном дорожники используют хлорид натрия, то есть техническую соль. Она перестает плавить лед при температурах ниже 10 градусов мороза. Для Норвегии такая погода редкость, но вероятность увеличения аварий из-за гололеда все равно существует.
Кроме того, из-за активного использования технической соли страдают почва и вода. В связи с этим работники применяют формиаты на дорогах в зонах с повышенными экологическими требованиями. Однако эти биоразлагаемые материалы дорогие. Поэтому они превратились в «премиальное» вещество.
Московский НИИ нашел идеальную рецептуру реагента. Смесь состоит из нескольких солей и формиатов. По стоимости такие многокомпонентные реагенты чуть дороже технической соли. Но технические и экологические характеристики — значительно выше.
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Новости Москвы , Норвегия
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