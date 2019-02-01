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Минприроды предложило расширить парк «Лосиный остров» 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министерство природных ресурсов и экологии России предложило увеличить территорию национального парка «Лосиный остров». Расширение планируется осуществить за счёт 75,6 га земельных участков из состава населённых пунктов в административных границах города Москвы.
Реализация данного проекта будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечения деятельности подведомственных учреждений.
На территориях, которые планируется включить в состав «Лосиного острова», будет запрещена любая деятельность, противоречащая целям и задачам национального парка. Перевод земель должен быть осуществлён в 2020 году, говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее News.ru писал, что учёные из крымского Никитского ботанического сада посетили «Дендрарий» города Сочи. Они обследовали кипарисы томографом «Арботом». Исследователи изучили, как распространяется гниль внутри стволов деревьев, сообщили в пресс-службе национального парка. Результаты показали, что 137-летний крупноплодный кипарис имеет первичные разрушения.
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Новости Москвы , Минприроды , Москва
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