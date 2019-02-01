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Москвичей просят убирать залежи снега с козырьков балконов и подоконников 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Комплекс городского хозяйства (КГХ) Москвы просит жителей столицы убирать залежи снега с козырьков своих балконов, подоконников и других выступающих элементов дома, в случае необходимости об этом будут предупреждать в управах и жилищных инспекциях, сообщили в пресс-службе комплекса в пятницу.
"Комплекс городского хозяйства просит жителей многоквартирных домов обратить внимание на представляющее потенциальную угрозу скопление снежных масс на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов. В случае необходимости сотрудники районных управ и жилищных инспекций будут предупреждать собственников жилых помещений о необходимости очистки от снега и наледи выступающих конструктивных элементов дома", — говорится в сообщении.
В КГХ отметили, что в городе продолжается непрерывная очистка крыш зданий с участием около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек.
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