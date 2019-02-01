В Москве рассказали о графике фестивалей на 2019 год 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике фестивалей на 2019 год.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на персональный сайт главы столицы.
Расписание предварительное. Первым станет фестиваль, посвящённый Масленице. Он стартует 1 марта.
16 марта начнётся «Крымская весна». Отмечать Пасху в столице начнут 25 апреля, а 1 мая откроется музыкальный фестиваль «Московская весна A Cappella».
Фестиваль, посвящённый рыбе и морепродуктам, начнёт работу 24 мая.
«На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создаёт дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе», — сказал Собянин.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Фестиваль старого итальянского кино пройдёт 14—17 февраля в Новосибирске.