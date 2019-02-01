Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве рассказали о графике фестивалей на 2019 год 

RT на русском 4 часа назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о графике фестивалей на 2019 год.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на персональный сайт главы столицы.
Расписание предварительное. Первым станет фестиваль, посвящённый Масленице. Он стартует 1 марта.
16 марта начнётся «Крымская весна». Отмечать Пасху в столице начнут 25 апреля, а 1 мая откроется музыкальный фестиваль «Московская весна A Cappella».
Фестиваль, посвящённый рыбе и морепродуктам, начнёт работу 24 мая.
«На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создаёт дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе», — сказал Собянин.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Фестиваль старого итальянского кино пройдёт 14—17 февраля в Новосибирске.
RT на русском: последние новости
Парк московского каршеринга вырастет до 20 тысяч автомобилей в 2019 году Собянин назвал безосновательными слухи о перебоях с завозом продуктов Фестиваль «Московская Масленица» будет проходить с 1 по 10 марта
Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро
Интернет В мире
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В «деле газовых миллиардов» появился новый фигурант
Происшествия Криминал
Исповедь Собчак: вся правда о драке Виторгана
Шоу-бизнес Статьи
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
Российскую актрису арестовали в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение