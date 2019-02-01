На улице Правды в Москве откроется новый автобусный маршрут

В субботу, 2 февраля, на улице Правды в Москве заработает новый автобусный маршрут #382.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгортранса, маршрут соединит улицу Правды и станции метро "Савеловская" и "Белорусская" Кольцевой линии.

Кольцевой автобус пойдет по улице Ямского поля, Правды, Нижней Масловке, свернет к Савеловскому вокзалу, затем через Бутырский вал к "Белорусской", на Ленинградский проспект, улицу Марины Расковой, 5-ю улицу Ямского поля и снова улица Правды. Автобус будет ходить часто — каждые 10-13 минут с 7 утра до 21:00.

Автобус ходил по улице Правды много лет назад, но последние годы отсюда можно было добраться до метро только пешком или на такси.