С. Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках

«Московские ярмарки продолжают развиваться. Часть рынков в капитальном исполнении модернизировались и сегодня стали такими точками притяжения, модными местами Москвы. Помимо этого, существует целая сеть ярмарок выходного дня, которые тоже требуют внимания и модернизации. Многие жители просили, чтобы эти ярмарки работали не три дня в неделю и несколько месяцев, а круглогодично и каждый день. Такие форматы начали появляться — например, в Кузьминках, который мы открываем сегодня. Здесь все приспособлено для того, чтобы фермеры со всей страны приезжали и торговали здесь уже круглый год в хороших комфортных условиях», — сказал С. Собянин.

Мэр отметил, что в 2019 г. в городе будут открываться ярмарки нового формата в разных районах. «Таких павильонов мы сделаем еще более десятка только в этом году. Постепенно там, где это можно, ярмарки будут превращаться в такие цивилизованные рынки», — пояснил С. Собянин.

Как позже сообщил журналистам министр правительства Москвы , руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк , ярмарка будет работать шесть дней в неделю, кроме санитарного дня — понедельника, — и до конца года в Москве планируется открыть еще более 20 ярмарок такого формата. «На сегодняшний день на этой ярмарке представлено 17 регионов России, плюс одно наше союзное государство, ну и, собственно говоря, больше половины тех фермеров, которые работали уже многие годы здесь, на ярмарке выходного дня по этому адресу на ул. Юных Ленинцев», — добавил он.

А. Немерюк отметил, что продавцы не платят за аренду торгового места на ярмарке. «Они не платят ничего. Город на себя берет расходы по содержанию объекта», — подчеркнул глава департамента.