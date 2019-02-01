Парк московского каршеринга вырастет примерно до 20 тыс. автомобилей к концу 2019 года, сообщает m24.
В настоящее время доступно почти 17 тыс. машин.
Каршеринг в столице запустили осенью 2015 года. За январь 2019-го на таких автомобилях совершено около 2,7 млн поездок.
«Популярность сервиса растёт благодаря увеличению количества автомобилей, гибким тарифам и новым сервисам для клиентов», — цитирует руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.
Ранее Nation News сообщало, что Роспотребнадзор отчитался о работе горячей линии по такси и каршерингу.