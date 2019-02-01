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Собянин рассказал о расписании столичных фестивалей в 2019 году 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом он написал на своем личном сайте.
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