С. Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 г.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предварительном расписании столичных фестивалей в 2019 г. Об этом он написал на своем личном сайте.

«Грустно было провожать фестиваль «Путешествие в Рождество». Целый месяц на улицах и площадях Москвы царила удивительная атмосфера. В таком большом городе как наш, всегда должна быть возможность использовать свободный денек, чтобы куда-нибудь сходить, отдохнуть, развлечься. И фестивальные площадки — одно из самых доступных и демократичных мест. Особенно если они находятся недалеко от дома», — написал мэр.

Так, по предварительным данным, «Московская масленица» пройдет с 1 по 10 марта, «Крымская весна» с 16 по 18 марта, «Пасхальный дар» с 25 апреля по 5 мая, «Московская Весна A Cappella» с 1 по 12 мая, «Рыбная неделя в Москве» с 24 мая по 2 июня, «Времена и Эпохи» с 7 по 16 июня, День России 12 июня, «Цветочный Джем» с 23 августа по 8 сентября, День города с 7 по 8 сентября, «Золотая осень» с 4 по 13 октября, День народного единства с 2 по 4 ноября, «Путешествие в Рождество» с 13 декабря 2019 г. по 12 января 2020 г.

«Стараемся в этом году сделать еще лучше и интереснее. Для меня это важный проект. На мой взгляд, общение горожан на праздничных улицах и площадях создает дружелюбную и гостеприимную атмосферу, чего порой не хватает в нашем большом городе», — заключил мэр.