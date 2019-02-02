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Переход на Ярославском шоссе оснастят системой видеонаблюдения 

Москва меняется + ещё 1 1 час назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Переход на Ярославском шоссе оснастят системой видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Подземный пешеходный переход на Ярославском шоссе оборудуют программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга. Ремонтные работы включают оснащение перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что системы обновляют для того, чтобы обеспечить правоохранительные органы всем необходимым оборудованием для оперативного реагирования на экстренные и чрезвычайные ситуации.
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Новости Москвы , МВД
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