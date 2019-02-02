Переход на Ярославском шоссе оснастят системой видеонаблюдения

Переход на Ярославском шоссе оснастят системой видеонаблюдения. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Подземный пешеходный переход на Ярославском шоссе оборудуют программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга. Ремонтные работы включают оснащение перехода системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализацией, автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией», — говорится в сообщении.