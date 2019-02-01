Новая эстакада появится на северо-западе города

Он добавил, что с появлением новой эстакады увеличится скорость движения на Волоколамском шоссе.

Эстакаду планируется возвести на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда.

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