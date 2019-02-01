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Новая эстакада появится на северо-западе города 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"
Эстакаду планируется возвести на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда.
Сообщается, что путепровод сделают в Москве при реконструкции шоссе.
— Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где сделают двухуровневую развязку, — говорится в заявлении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что с появлением новой эстакады увеличится скорость движения на Волоколамском шоссе.
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