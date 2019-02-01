Новая эстакада появится на северо-западе города 

Эстакаду планируется возвести на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда.
Сообщается, что путепровод сделают в Москве при реконструкции шоссе.
— Эстакада пройдет посередине уже существующего шоссе и будет шестиполосной — по три полосы в каждую сторону. Она будет пересекать Походный проезд, где сделают двухуровневую развязку, — говорится в заявлении главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Он добавил, что с появлением новой эстакады увеличится скорость движения на Волоколамском шоссе.