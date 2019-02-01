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В Москве 7-9 февраля пройдет акция «День без турникетов» 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Традиционная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 7 по 9 февраля под девизом "Создаем будущее", сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Первая в этом году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 7 по 9 февраля. Мероприятия, которые организуют в технопарках, инновационных компаниях и на креативных площадках города, объединит общая тема "Создаем будущее", — говорится в сообщении.
Для участников акции подготовили экскурсии и мастер-классы. Например, посетители детского технопарка "Траектория взлета" смогут примерить на себя роль операторов сверхмалых дронов, транслирующих видеоизображение на очки дополненной реальности. В научно-образовательном центре "ИнноПарк" гостей ждут программы, посвященные природе различных физических явлений. Также в дни акции будет свободным вход на самую высокую смотровую площадку Европы Panorama 360.
"Кроме того, свои двери для москвичей и гостей столицы откроют компании SuperJob и Mail.Ru Group, а в офисе телеканала "Москва 24" все желающие узнают, каково быть корреспондентом новостной редакции", — добавляется в сообщении.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mail.ru Group , Москва24 , Москва
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