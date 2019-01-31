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В Москве появилась площадь имени академика Кутафина 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении площади в Хорошевском районе имени российского академика Олега Кутафина.
"Присвоить площади, расположенной в Хорошевском районе Северного административного округа Москвы на пересечении улицы Викторенко с улицей Острякова, наименование — площадь Академика Кутафина", — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Кутафин — учёный-правовед, специалист в области конституционного права, академик РАН, был ректором Московской государственной юридической академии. Скончался в 2008 году.
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Новости Москвы , Олег Кутафин , Сергей Собянин , РАН , Правительство Москвы , Москва
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