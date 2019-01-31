Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении площади в Хорошевском районе имени российского академика Олега Кутафина.
"Присвоить площади, расположенной в Хорошевском районе Северного административного округа Москвы на пересечении улицы Викторенко с улицей Острякова, наименование — площадь Академика Кутафина", — говорится в документе, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.
Кутафин — учёный-правовед, специалист в области конституционного права, академик РАН, был ректором Московской государственной юридической академии. Скончался в 2008 году.