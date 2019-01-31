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Оркестр Мариинки даст концерт в «Зарядье» 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Солисты и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 1 февраля впервые исполнят "Песнь о земле" Густава Малера в Московском концертном зале "Зарядье". Об этом сообщила пресс-служба театра накануне выступления.
Концерт начнется в 19:00. Вокальные партии исполнят солисты оперной труппы Мариинского театра Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).
Также в программе прозвучит Концерт для скрипки с оркестром № 1 Дмитрия Шостаковича, солистом выступит Сергей Хачатрян.
Ранее портал Москва 24 опубликовал материал о главных классичесвких концертах февраля. В их числе — выступления Якуба Йозефа Орлинского, Теодора Курентзиса и Дениса Мацуева.
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