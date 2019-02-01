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Сергей Собянин: москвичи смогут бесплатно пройти тест на профилактику рака 

Вечерняя Москва + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил гражданам о предстоящем всемирном дне борьбы против рака, который пройдет 4-го февраля, в понедельник.
По случаю этого события москвичи могут обратиться в лечебные учреждения — больницы и поликлиники — для получения консультации специалистов по вопросам онкологических заболеваний и прохождения бесплатной диагностики.
Подробную информацию о проведении акции и полном списке клиник можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Соответствующим постом градоначальник поделился в Twitter.
Ранее градоначальник столицы заявил о намерении изменить представление граждан об электричках. Об этом он рассказал в рамках проекта Московских центральных диаметров.
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Новости Москвы , Погода , Сергей Собянин , Москва
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