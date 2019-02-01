Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил гражданам о предстоящем всемирном дне борьбы против рака, который пройдет 4-го февраля, в понедельник.
По случаю этого события москвичи могут обратиться в лечебные учреждения — больницы и поликлиники — для получения консультации специалистов по вопросам онкологических заболеваний и прохождения бесплатной диагностики.
Подробную информацию о проведении акции и полном списке клиник можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Соответствующим постом градоначальник поделился в Twitter.
Ранее градоначальник столицы заявил о намерении изменить представление граждан об электричках. Об этом он рассказал в рамках проекта Московских центральных диаметров.