Сергей Собянин: москвичи смогут бесплатно пройти тест на профилактику рака

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил гражданам о предстоящем всемирном дне борьбы против рака, который пройдет 4-го февраля, в понедельник.

По случаю этого события москвичи могут обратиться в лечебные учреждения — больницы и поликлиники — для получения консультации специалистов по вопросам онкологических заболеваний и прохождения бесплатной диагностики.

Подробную информацию о проведении акции и полном списке клиник можно узнать на сайте Департамента здравоохранения Москвы. Соответствующим постом градоначальник поделился в Twitter.

Ранее градоначальник столицы заявил о намерении изменить представление граждан об электричках. Об этом он рассказал в рамках проекта Московских центральных диаметров.