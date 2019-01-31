Капремонт проведут в подземном переходе у центра «Москва-Сити»

В подземном переходе, расположенном у Московского международного делового центра «Москва-Сити», проведут капитальный ремонт. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Москомэкспертизы со ссылкой на Валерия Леонов, председателя комитета.

— «Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта подземного пешеходного перехода в Пресненском районе в центре столицы. Подземный пешеходный переход построен в 2001 году, — указано в сообщении.

Уточняется, что данный переход связывает центр „Москва-Сити“ с платформой „Тестовская“ МЖД. Его сделают более комфортным, уделив особое внимание удобству для маломобильных граждан. Будет проведено наращивание парапетов, восстановление асфальтной отмостки и другие работы.

Кроме того, специалисты уделят особое внимание геометрии ступенек и площадок сходов, заменят облицовку прохожей части тоннеля гранитными плитами.