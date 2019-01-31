Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова

Капремонт проведут в подземном переходе у центра «Москва-Сити» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Елена Фролова, "Вечерняя Москва"
В подземном переходе, расположенном у Московского международного делового центра «Москва-Сити», проведут капитальный ремонт. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Москомэкспертизы со ссылкой на Валерия Леонов, председателя комитета.
— «Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта подземного пешеходного перехода в Пресненском районе в центре столицы. Подземный пешеходный переход построен в 2001 году, — указано в сообщении.
Уточняется, что данный переход связывает центр „Москва-Сити“ с платформой „Тестовская“ МЖД. Его сделают более комфортным, уделив особое внимание удобству для маломобильных граждан. Будет проведено наращивание парапетов, восстановление асфальтной отмостки и другие работы.
Кроме того, специалисты уделят особое внимание геометрии ступенек и площадок сходов, заменят облицовку прохожей части тоннеля гранитными плитами.
Для маломобильных граждан в переходе появятся тактильные указатели, специальные поручни и сигнальные полосы по периметру входных площадок, сообщает Агентство городских новостей „Москва“.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин: перебоя с поставкой продуктов в Москву не будет Проблемный дом «СУ-155» введен в эксплуатацию На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили три поезда нового поколения
Комментарии
Новости Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение