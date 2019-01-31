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«Турбоперекресток» появится на юге Москвы 

Москва24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка установят пилотный "турбоперекресток", сообщает Центр организации дорожного движения.
Как отмечается, круг на дороге предполагает много перестроений.
"Нарисуем коридоры по принципу "кому направо, перестраиваться не должен", — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Мера должна сократить количество конфликтных точек на перекрестке, а также ускорить трафик на 20–30 процентов.
Летом прошлого года в столице начали устанавливать экспериментальные пешеходные переходы — зебры из каучуковых элементов. Конструкция немного приподнята над проезжей частью, чтобы стимулировать водителей сбросить скорость. Если эксперимент признают успешным, тогда в столице организуют около 100 обновленных переходов.
Похожий опыт уже использовался ранее, когда в центре города появились приподнятые пешеходные переходы из брусчатки.
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