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К 155-летию у Московского зоопарка появится гимн 

Mos.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Итоги творческого конкурса уже подведены. Сейчас идет подготовка к записи гимна.
13 февраля свой 155-й день рождения отмечает Московский зоопарк. В честь праздника у него появится собственный гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий.
Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года. Его инициаторами выступили Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей и Московский зоопарк. Также проект поддержало Российское движение школьников.
Участие в творческом состязании приняли более 150 человек со всей России. В шорт-лист вошло 17 работ конкурсантов из Москвы, Смоленска, Серпухова, Вологды и других городов. Победителей объявили в январе нынешнего года. Ими стали авторы стихов Наум Олев и Симон Осиашвили, а также Олег Каледин, написавший музыку.
«Мы искренне рады, что конкурс на создание гимна вызвал такой резонанс. В работе каждого участника было столько теплых слов, столько искренних эмоций по отношению к Московскому зоопарку! Все это свидетельствует о том, что наш зоопарк действительно живет в памяти и в сердцах представителей разных поколений. Пусть так будет и впредь», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Сейчас идет активная подготовка к записи гимна. Одновременно с этим проводится конкурс среди детских коллективов на лучшее исполнение.
Услышать гимн посетители смогут в ближайшие месяцы: он будет играть каждый день во время открытия зоосада. Официальная презентация произведения пройдет летом, когда Московский зоопарк будет принимать у себя участников ежегодных конференций Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.
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Новости Москвы , Симон Осиашвили , Светлана Акулова
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