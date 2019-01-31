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Знаменитая дива Магдалена Кожена выступит в «Зарядье» 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
6 февраля в Большом зале "Зарядья" состоится единственный концерт Магдалены Кожены — одной из главных мировых оперных звезд.
Чешский соловей Магдалена Кожена родилась в Брно, училась вокалу в Колледже исполнительских искусств Братиславы. Ее международная карьера началась в 1995 году, когда молодая певица стала лауреатом конкурса имени В. А. Моцарта в Зальцбурге. С первой же сольной записи, которая называлась "Арии Баха", Магдалена Кожена проявила себя не просто смелой дебютанткой, но сложившимся профессионалом, мастерски владеющим голосом. Магдалена с равным успехом поет арии Генделя и Глюка, вокальные циклы Шостаковича и Бриттена.
Глубокое проникновение в суть исполняемой музыки, эмоциональность и в то же время умение сдерживать эмоции, стильность и вкус — качества, присущие чешской диве Магдалене Кожене.
Магдалена Кожена выступит в сопровождении The Orchestra of the Age of Enlightenment (Великобритания). Дирижер — Джованни Антонини (Италия). В программе концерта — вокальные и инструментальные сочинения Моцарта и Глюка.
Концерт состоится 6 февраля, в 19:00, в Большом зале "Зарядье".
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Новости Москвы , Магдалена Кожена , Братислава , Брно
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