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Парк столичного каршеринга вырастет до 20 тысяч машин 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 17 тысяч машин в настоящее время доступны пользователям столичного каршеринга. А к концу текущего года их будет около 20 тысяч, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя городского Дептранса Максима Ликсутова, популярность сервиса растет благодаря гибким тарифам и новым услугам для клиентов. Только за январь 2019 года на машинах каршеринга было совершено около 2,7 миллиона человек.
Каршеринг в Москве запустили осенью 2015 года. Как правило, арендой машин с поминутной тарификацией пользуются для коротких поездок. Стоимость услуги зависит от выбранной компании. В среднем оно составляет от шести до 10 рублей в минуту.
Сервис дополняет существующие виды городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю.
Ранее сообщалось, что в каршеринге может появиться "черный список" клиентов. Это должно усилить ответственность для арендаторов автомобилей.
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Новости Москвы , Mos.ru
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