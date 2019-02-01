Парк столичного каршеринга вырастет до 20 тысяч машин

Почти 17 тысяч машин в настоящее время доступны пользователям столичного каршеринга. А к концу текущего года их будет около 20 тысяч, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

По словам руководителя городского Дептранса Максима Ликсутова, популярность сервиса растет благодаря гибким тарифам и новым услугам для клиентов. Только за январь 2019 года на машинах каршеринга было совершено около 2,7 миллиона человек.

Каршеринг в Москве запустили осенью 2015 года. Как правило, арендой машин с поминутной тарификацией пользуются для коротких поездок. Стоимость услуги зависит от выбранной компании. В среднем оно составляет от шести до 10 рублей в минуту.

Сервис дополняет существующие виды городского транспорта и реальная альтернатива личному автомобилю.

Ранее сообщалось, что в каршеринге может появиться "черный список" клиентов. Это должно усилить ответственность для арендаторов автомобилей.