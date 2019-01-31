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Собянин прокомментировал слухи о сбоях в поставке продуктов в Москву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Панические слухи о сбоях в поставке продуктов в Москву из-за новых правил выдачи пропусков для большегрузов не имеют оснований — Собянин
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