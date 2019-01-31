Дептранс Москвы опроверг наличие проблем с доставкой продуктов в столицу

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.

Дептранс Москвы опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы имеющихся проблемах с доставкой продуктов в столицу.

«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в столице не будет, логистические компании имеют постоянные пропуска», — сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.