Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Дептранс Москвы опроверг ранее появившуюся в ряде СМИ информацию о якобы имеющихся проблемах с доставкой продуктов в столицу.
«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в столице не будет, логистические компании имеют постоянные пропуска», — сообщили в ведомстве.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы из-за ужесточения правил движения грузового автотранспорта в Москве могут подорожать продукты и начаться перебои с их поставками.
Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором доложили о возможных рисках. Речь шла об оформлении пропусков для грузовых автомобилей и правил их движения.