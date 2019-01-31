Проблемный дом «СУ-155» введен в эксплуатацию 

Жилой дом «СУ-155», находящийся в районе Нагатино-Садовники, был введен в эксплуатацию.
В скором времени владельцы квартир получат законное жилье.
— Хозяева 169 квартир в объекте «СУ-155» по адресу: Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корп. 29Б получат ключи от жилья, — передает Агентство городских новостей «Москва» заявление представителей Москомстройинвеста.
Выдано разрешение на ввод дома эксплуатацию в среду, 30 января.
«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам.