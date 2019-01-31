Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проблемный дом «СУ-155» введен в эксплуатацию 

Вечерняя Москва + ещё 5 4 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
Жилой дом «СУ-155», находящийся в районе Нагатино-Садовники, был введен в эксплуатацию.
В скором времени владельцы квартир получат законное жилье.
— Хозяева 169 квартир в объекте «СУ-155» по адресу: Нагатино-Садовники, микрорайон 1, корп. 29Б получат ключи от жилья, — передает Агентство городских новостей «Москва» заявление представителей Москомстройинвеста.
Выдано разрешение на ввод дома эксплуатацию в среду, 30 января.
«СУ-155» через аффилированные жилищно-строительные кооперативы вело в Москве строительство многоквартирных жилых домов по шести адресам.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин: перебоя с поставкой продуктов в Москву не будет Администратор кафе «Мопс Тайм» рассказала, как содержат местных животных На Таганско-Краснопресненской линии метро запустили три поезда нового поколения
Новости Москвы , СУ-155 , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение