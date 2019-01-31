Имена Мария и Александр чаще всего давали новорожденным в Москве в 2018 году

Московское управление ЗАГС назвало самые популярные, а также редкие имена, которые родители давали новорожденным в 2018 году. Как сообщается на сайте столичной мэрии, наиболее частыми именами оказались Мария и Александр.

"Самым популярным женским именем впервые за пять лет стало имя Мария. Имя София, долгое время занимавшее первую строчку в рейтинге, оказалось на второй позиции. Третье место традиционно занимает Анна. Как и в 2017 году, в перечень самых востребованных вошли также Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара", — говорится в сообщении.

Список мужских имен, в целом, не претерпел изменений: рейтинг возглавил Александр, второе и третье сохранили Михаил и Максим. В десятку также входят Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Матвей, Илья. Отмечается, что из топ-10 выбыло имя Кирилл.

"Сведения о наиболее популярных мужских и женских именах почти не изменились с прошлых лет. Родители по— прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика свидетельствует о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений", — цитирует портал слова начальника управления Елены Ефремовой.

Некоторые родители дали новорожденным необычные имена: Адель-Иллария, "космические" Виктория Луна и Леонида, Ия (в честь христианской святой), Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. В прошлом году в Москве на свет также появились Филл, Устин, Мартин, Пахом и Марсель, Данислав, а также Пересвет и Добрыня.