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Число поездов «Москва» в метро увеличилось до 105 

Москва24 + ещё 7 5 часов назад
Фото: mos.ru
Пассажиров столичной подземки возят уже 105 поездов нового поколения "Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Современные составы можно увидеть на БКЛ, а также на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской, Филевской и Солнцевской линиях.
По словам главы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры максима Ликсутова, до конца текущего года в метро поставят ее 66 таких поездов. Как только это произойдет, на ветках подземки будет работать 171 инновационный состав, то есть 20% от общего числа поездов метрополитена.
Новые составы отличаются вместительностью, улучшенной системой кондиционирования и усиленной шумоизоляцией поездки.
Ранее стало известно, что в 2020 году в столичном метро планируют запустить поезд нового типа. В проектируемом составе в 1,5 раза расширят межвагонный переход и дверные проемы, а также улучшат систему мультимедийного информирования.
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