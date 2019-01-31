Москву предупредили о перебоях с продуктами

Союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о том, что новые правила движения грузовиков в столице могут обернуться перебоями с продуктами.

«Власти не учли риски, так как изменили правила без консультаций с бизнесом, возмущаются участники рынка, — пишет газета «Коммерсант».

Причиной их недовольства стали вступившие в силу с 14 января 2019 года изменения в правила передвижения грузовиков по Москве. Теперь большим грузовикам можно колесить по столице только восемь часов в сутки — с десяти вечера и до шести утра. Ранее график менялся в зависимости от времени года, а также рабочих и праздничных дней. Кроме того, оформить разовый пропуск стало сложнее. Из-за этого доставить продукты в магазины в центре Москвы стало затруднительно, а разгрузить в ночное время, не нарушая закон о тишине, так и вовсе целая проблема.

Потребители могут столкнуться не только с дефицитом многих товаров, но и с повышением цен, которые будут обоснованы повышением издержек на их транспортировку. Участники рынка попросили Собянина поручить провести совещание по этому вопросу с участием представителей бизнеса, а до тех пор приостановить действие новых правил.

Напомним, и без проблем с логистикой ситуация на рынке продовольствия остается напряженной. Общий рост цен в 2019 году может составить как минимум 6%, а производители и торговые сети так и норовят схитрить, продавая меньше товара за те же деньги. Покупатели реагируют соответственно: почти ритейлеров (28%) зафиксировали снижение продаж в последнем квартале прошлого года и лишь 17% смогли их нарастить. По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (тогда увеличение выручки отмечали 15%, падение — 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го.