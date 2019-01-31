Собянин обратился к москвичам

Собянин призвал москвичей остановить панику

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном продуктовом кризисе в столице. Чиновник опроверг слухи о возможных перебоях в поставках продовольственных товаров в магазины.

По словам политика, ситуация с оформлением пропусков для подъезда автомобилей к торговым точкам находится под контролем. Новые правила практически не отличаются от прежних, но позволяют обеспечить более эффективный контроль, сообщает «Москва 24».

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно», — заявил глава субъекта.

Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 31 января 2019 г.

Перевозчики и торговые компании предупредили главу региона о возможных проблемах с поставками продуктов и росте затрат на логистику. Причиной названы изменения правил передвижения грузовых машин в мегаполисе.

Письмо Собянину подписали в том числе руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, а также «Руспродсоюза». Они просят московского мэра провести совещание с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления столичного правительства от 14 января

Ранее News.ru сообщал, что столичный мэр потребовал проверить каждую газовую плиту в Первопрестольной и в Подмосковье. Коммунальщикам предстоит оценить исправность свыше двух миллионов приборов.