Собянин обратился к москвичам

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Собянин призвал москвичей остановить панику 

News.ru + ещё 77 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о возможном продуктовом кризисе в столице. Чиновник опроверг слухи о возможных перебоях в поставках продовольственных товаров в магазины.
По словам политика, ситуация с оформлением пропусков для подъезда автомобилей к торговым точкам находится под контролем. Новые правила практически не отличаются от прежних, но позволяют обеспечить более эффективный контроль, сообщает «Москва 24».
«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно», — заявил глава субъекта.
Перевозчики и торговые компании предупредили главу региона о возможных проблемах с поставками продуктов и росте затрат на логистику. Причиной названы изменения правил передвижения грузовых машин в мегаполисе.
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Письмо Собянину подписали в том числе руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, а также «Руспродсоюза». Они просят московского мэра провести совещание с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления столичного правительства от 14 января
Ранее News.ru сообщал, что столичный мэр потребовал проверить каждую газовую плиту в Первопрестольной и в Подмосковье. Коммунальщикам предстоит оценить исправность свыше двух миллионов приборов.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Москва
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