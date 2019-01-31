Рядом со станцией "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии метро построят железнодорожную платформу Киевского направления МЖД, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, это позволит жителям ТиНАО и Подмосковья совершить пересадку на метро, не доезжая до центра города.
Станция "Аминьевское шоссе" входит в состав юго-западного участка БКЛ. Ее строят в районе Очаково-Матвеевское, вдоль Аминьевского шоссе у пересечения с Киевским направлением МЖД.
На базе станции создадут крупный транспортно-пересадочный узел с пересадками на метро, поезда пригородного сообщения и наземный общественный транспорт.
Юго-западный участок БКЛ протянется на 4,6 километра от "Аминьевского шоссе" до станции "Проспект Вернадского". Открыть участок планируется в 2021 году.
Протяженность всей БКЛ составит 70 километров. На линии расположится 31 станция. Новой веткой будут пользоваться до 380 миллионов людей в год.
Ранее сообщалось, что на юго-западном участке БКЛ началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" в сторону площадки № 6 перед станцией "Давыдково". Длина нового тоннеля превысит 350 метров.