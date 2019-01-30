Движение на трех улицах ограничат в районе Аэропорт в феврале

Движение на участках трех улиц ограничат в районе Аэропорт с 1 по 28 февраля. Это необходимо для проведения инженерных работ, сообщили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.

Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва" , с 1 по 28 февраля ограничения введут на участке улицы Коккинаки в районе дома № 1, а также на участке улицы Планетная у дома № 33. Кроме того, аналогичные изменения будут действовать на участке улицы Академика Ильюшина в районе дома № 6.

Как пояснили в инфоцентре транспортного комплекса, проезд придется ограничить для реконструкции инженерных сетей на севере столицы.