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Движение на трех улицах ограничат в районе Аэропорт в феврале 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: m24.ru
Движение на участках трех улиц ограничат в районе Аэропорт с 1 по 28 февраля. Это необходимо для проведения инженерных работ, сообщили в инфоцентре транспортного комплекса столицы.
Как уточнили в ведомстве Агентству "Москва", с 1 по 28 февраля ограничения введут на участке улицы Коккинаки в районе дома № 1, а также на участке улицы Планетная у дома № 33. Кроме того, аналогичные изменения будут действовать на участке улицы Академика Ильюшина в районе дома № 6.
Как пояснили в инфоцентре транспортного комплекса, проезд придется ограничить для реконструкции инженерных сетей на севере столицы.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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