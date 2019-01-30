Литинститут и Дом Наркомфина отреставрируют до конца года

В столице в текущем году планируют отреставрировать Литинститут имени Горького и жилой Дом Наркомфина, говорится на сайте департамента градостроительной политики Москвы

Руководитель департамента Сергей Левкин сообщил, что в 2019 году планируют выполнить строительные и реставрационные работы на шести федеральных и четырех инвестиционных знаковых объектах в Центральном административном округе города.

"В плане работ по федеральным объектам — реставрация четырех строений на территории Литературного института им. А. Горького, реставрация 1-го и 3-го учебных корпусов Московской консерватории, а также строительство нового экспозиционного корпуса и реставрационных мастерских Третьяковской галереи" — приводятся в сообщении слова Левкина.

По его словам, также планируют завершить устройство инженерных сетей для подключения объектов ГМИИ имени Пушкина и Московской консерватории.

Кроме того, есть планы завершить работы на четырех знаковых объектах, которые возводятся и реконструируются в центре города за счет инвесторов.

Ранее Левкин сообщал, что к концу 2021 года в Москве построят около 30 новых православных храмов. Десять из них возведут уже в этом году. По соседству с новыми православными храмами разобьют небольшие парки и скверы с лавочками. Поблизости также обустроят детские площадки.