Площадь технопарка на базе «Союзмультфильма» в Москве увеличат вдвое

Площадь анимационного технопарка, открытого в Москве на базе знаменитой киностудии "Союзмультфильм", будет увеличена практически в два раза, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин

Ранее в мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил создать на базе киностудии "Союзмультфильм" анимационный технопарк "Дом российской анимации", который призван стать центром отечественной мультипликации. Летом 2018 года мэрией столицы было принято решение присвоить киностудии статус технопарка. Это снизило для киностудии налоговую нагрузку до 25% и позволило направлять сэкономленные средства на техническое оснащение.

"Было очень обидно, когда американские мультфильмы начали заполнять наш рынок… Мультипликации мирового уровня вдруг начали терять компетенции", — сказал Собянин во время посещения киностудии.

Мэр подчеркнул, что по поручению президента РФ город оказывает киностудии большое содействие. В частности город присвоил киностудии статус технопарка, что стало одним из этапов реализации поручения.

"Мы создали специальный проект, приоритетный для Москвы, выделены необходимые дополнительные финансовые ресурсы, которые помогут вашему центру активно развиваться и далее. То, что я увидел, очень здорово. Хорошо, что есть такие возможности, как технопарки, здесь атмосфера совсем иная. Кроме того, у нас обязательства практически удвоить площадь этого технопарка", — заметил градоначальник.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, в дальнейшем площадь технопарка "Союзмультфильм" будет увеличена с 6,4 тыс. до 10 тыс. кв. м для размещения новых резидентов — небольших независимых анимационных студий. Ожидается, что к 2020 году в технопарке на базе "Союзмультфильма" будут работать 325 человек.

О "Союзмультфильме"

"Союзмультфильм" — советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, созданная 10 июня 1936 года. За время своего существования она выпустила более 1,5 тыс. мульфильмов.

В 2017 году "Союзмультфильм" обрел собственный дом по адресу: улица Академика Королева, дом 21, строение 1. До этого на протяжении многих десятилетий киностудия работала в помещениях двух московских храмов: производство рисованных фильмов находилось в храме Николая Чудотворца в Новой слободе на Долгоруковской (ранее — Каляевской) улице, а творческое объединение кукольных фильмов — в храме Спаса Преображения на Песках в Спасопесковском переулке. Ныне оба храма возвращены Русской православной церкви

Планируется, что в технопарке будут развиваться все анимационные техники — кукольное производство, пластилиновая анимация, традиционная рисованная анимация и 3D-анимация. Для его резидентов созданы центры коллективного пользования с профильным оборудованием и программным обеспечением, в том числе студия "Мокап" (motion capture), которая позволяет оцифровать движения человека-актера и построить трехмерную модель персонажа. Так, актер может оживить своего анимационного героя прямо на экране.

На данный момент "Союзмультфильм" готовит к выпуску в 2019 году полнометражный анимационный фильм "Суворов" — первый проект, созданный с помощью технологии motion capture. Кроме того, в производстве находятся порядка 10 анимационных сериалов ("Простоквашино", "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку" и другие) и столько же авторских фильмов, уточняется в материалах.