В столице назревает дефицит нового жилья

Первичное жильё в Московском регионе может подорожать. Причиной могут стать возможный экономический спад и затруднения у застройщиков.

Как следует из аналитических материалов компании ИНКОМ-Недвижимость , в 2018 году наблюдалось уменьшение дисконта на рынке новостроек до докризисных показателей. Среднее значение составляло 5%, максимальное — 16%. Около четверти застройщиков отказались от скидок, в том числе отменили новогодние акции, это объясняется высокой заинтересованностью покупателей, которая обеспечивает успешную реализацию жилья без снижения цены. По мнению специалистов эта тенденция сохранится и в 2019 году

За год спрос на первичном рынке существенно увеличился, говорится в исследовании. Так в Подмосковье он вырос на 16%, в ТиНАО — на 32%, в старой Москве — на 28%, количество инвестиционных сделок не превышает 10% от совокупного спроса, а пять лет назад их доля достигала 40%.

«Многолетние аналитические исследования рынка недвижимости фиксируют традиционный бурный рост количества сделок в преддверии каждого серьезного кризиса. И в настоящее время существуют предпосылки к тому, что во второй половине 2019 года произойдет очередной экономический спад, который, в совокупности с затруднениями у застройщиков способен завести ситуацию на первичном рынке в тупик», — считает руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

Он отметил, что в связи с поправками в 214-ФЗ и переходом на проектное финансирование строительства есть риски постепенной монополизации первичного рынка и возникновения дефицита. По мнению Таганова, трудности, с которыми столкнулись застройщики с осени прошлого года, вызванные переходом на новые условия работы, усугубятся после полного отказа от договоров долевого участия. Проблемы девелоперов спровоцируют снижение темпов вывода новых проектов, полагает эксперт.

Размер среднего чека за жилищно-коммунальные услуги в 2018 году вырос на 7% по сравнению с 2017 годом. Его размер составил 2968 рублей, писал ранее News.ru.