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Ростехнадзор выявил ряд нарушений при строительстве на участках МЖД 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
остехнадзор выявил ряд нарушений при строительстве участка ускоренного движения электричек на маршруте Москва — Одинцово, а также при строительстве главных путей на участке Кунцево-I — станция Одинцово, сообщается на сайте ведомства.
"В ходе проверки были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе нарушения требований проектной документации, а также эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
По результатам проверки компании "РЖД", "РЖДстрой", "Магистраль" и их должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 677 тысяч рублей.
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Новости Москвы , Ростехнадзор , РЖД , Москва , Одинцово
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