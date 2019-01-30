остехнадзор выявил ряд нарушений при строительстве участка ускоренного движения электричек на маршруте Москва — Одинцово, а также при строительстве главных путей на участке Кунцево-I — станция Одинцово, сообщается на сайте ведомства.
"В ходе проверки были выявлены нарушения требований градостроительного законодательства, в том числе нарушения требований проектной документации, а также эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
По результатам проверки компании "РЖД", "РЖДстрой", "Магистраль" и их должностные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 677 тысяч рублей.