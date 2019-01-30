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Протяжённость линий метро в Москве хотят удвоить 

News.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московские власти планируют удвоить протяжённость линий метро в течение пяти-семи лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, правительство имеет чёткое понимание того, как будет развиваться столичная подземка в ближайшие годы.
Он отметил, что на данный момент в городе проектируется и возводится около 270 километров линий метро, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru, ранее Хуснуллин заявил, что восемь транспортно-пересадочных узлов планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. По его словам, в настоящее время на территории столицы проектируются и строятся 96 ТПУ.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Москва
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