Протяжённость линий метро в Москве хотят удвоить

Московские власти планируют удвоить протяжённость линий метро в течение пяти-семи лет, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, правительство имеет чёткое понимание того, как будет развиваться столичная подземка в ближайшие годы.

Он отметил, что на данный момент в городе проектируется и возводится около 270 километров линий метро, передаёт АГН «Москва»

Как писал News.ru, ранее Хуснуллин заявил, что восемь транспортно-пересадочных узлов планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. По его словам, в настоящее время на территории столицы проектируются и строятся 96 ТПУ.