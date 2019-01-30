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Сурки в Московском зоопарке не проснутся ко Дню сурка 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сурки Московского зоопарка проспят День сурка, который отмечается 2 февраля, сообщается на сайте зоосада.
День Сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, — весна будет ранняя.
"Второго февраля во многих странах отмечается День сурка. Принято считать, что именно в этот день сурки выходят из спячки, поднимаются из своих нор на поверхность и тем самым предвещают приход весны. Однако сурки Московского зоопарка по своему обыкновению проспят этот день", — говорится в сообщении.
Как пояснили в зоопарке, примета о сурках мало применима к погодным условиям средней полосы России, так как обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок — лесной, а российский — степной, называемый байбаком.
"То, когда в Московском зоопарке проснутся сурки, зависит от погодных условий и температуры: чем быстрее потеплеет и начнет таять снег, тем скорее зверьки выйдут из спячки. По прогнозам зоологов, это произойдет не раньше середины марта", — заключили в столичном зоосаде.
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