Сурки в Московском зоопарке не проснутся ко Дню сурка

Сурки Московского зоопарка проспят День сурка, который отмечается 2 февраля, сообщается на сайте зоосада.

День Сурка (Groundhog Day) традиционно отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Если день солнечный и сурок видит свою тень, то зима будет продолжаться еще шесть недель. Если же зверек не увидит своей тени, то есть день пасмурный, — весна будет ранняя.

"Второго февраля во многих странах отмечается День сурка. Принято считать, что именно в этот день сурки выходят из спячки, поднимаются из своих нор на поверхность и тем самым предвещают приход весны. Однако сурки Московского зоопарка по своему обыкновению проспят этот день", — говорится в сообщении.

Как пояснили в зоопарке, примета о сурках мало применима к погодным условиям средней полосы России, так как обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок — лесной, а российский — степной, называемый байбаком.