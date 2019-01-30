Отдельный переход от метро построят к новому офису Сбербанка в «Москва-Сити»

"Мы поддерживаем этот проект, технологически это возможно. Речь не о том, чтобы новую станцию построить: мы продлим существующую платформу станции "Кутузовская", делаем возможность перехода в здание для работников. В ближайшее время утвердим техническое задание", — сказал он.

По словам Хуснуллина, в новой штаб-квартире разместятся порядка 30 тыс. сотрудников компании, "не все смогут приехать туда на машинах, основной поток будет пользоваться метро и МЦК".

"То, что Сбербанк делает свою штаб-квартиру на Кутузовском проспекте, делает плюсы для города. Это полезно для города и для Сбербанка, тем более, что Сбербанк — это крупнейший налогоплательщик", — отметил заммэра.

Ранее Сбербанк объявил, новая штаб-квартира в районе "Москва-Сити" позволит объединить ключевые подразделения на единой площадке. Как сообщало агентство Reuters, Сбербанк получит два недостроенных офисных небоскреба за долги от бизнесмена Руслана Байсарова на улице Кульнева.

Сбербанк и компания "Международный центр" уже подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного напротив "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий и находится на едином участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства.

Переезд в новый комплекс Сбербанк будет осуществляться поэтапно и завершится к концу 2021 года.