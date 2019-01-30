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Отдельный переход от метро построят к новому офису Сбербанка в «Москва-Сити» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы намерены построить отдельный переход от станции метро "Кутузовская" к новой штаб-квартире Сбербанка в офисном комплексе "Москва-Сити", сообщил журналистам заммэра столицы Марат Хуснуллин.
"Мы поддерживаем этот проект, технологически это возможно. Речь не о том, чтобы новую станцию построить: мы продлим существующую платформу станции "Кутузовская", делаем возможность перехода в здание для работников. В ближайшее время утвердим техническое задание", — сказал он.
По словам Хуснуллина, в новой штаб-квартире разместятся порядка 30 тыс. сотрудников компании, "не все смогут приехать туда на машинах, основной поток будет пользоваться метро и МЦК".
"То, что Сбербанк делает свою штаб-квартиру на Кутузовском проспекте, делает плюсы для города. Это полезно для города и для Сбербанка, тем более, что Сбербанк — это крупнейший налогоплательщик", — отметил заммэра.
Ранее Сбербанк объявил, новая штаб-квартира в районе "Москва-Сити" позволит объединить ключевые подразделения на единой площадке. Как сообщало агентство Reuters, Сбербанк получит два недостроенных офисных небоскреба за долги от бизнесмена Руслана Байсарова на улице Кульнева.
Сбербанк и компания "Международный центр" уже подписали договор купли-продажи офисного комплекса площадью более 300 тыс. кв. м, расположенного напротив "Москва-Сити". Комплекс состоит из трех зданий и находится на едином участке, при этом две башни (41 и 47 этажей) являются объектами незавершенного строительства.
Переезд в новый комплекс Сбербанк будет осуществляться поэтапно и завершится к концу 2021 года.
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Комментарии1
Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Руслан Байсаров , Сбербанк России , Правительство Москвы
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