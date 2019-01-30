Строительство жилых домов на месте снесенной Ховринской больницы планируют начать в течение двух месяцев

Строительство жилых домов для программы реновации столичного жилого фонда на месте снесенной Ховринской больницы планируют начать в течение двух месяцев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Саму больницы мы давно снесли, сейчас работаем с основанием, достаем фундаменты, перерабатываем на крошку бетонную и вывозим. В ближайшие два месяца выйдем на стройку жилья для программы реновации, которое там запланировано», — сказал М. Хуснуллин.