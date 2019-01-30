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Строительство жилых домов на месте снесенной Ховринской больницы планируют начать в течение двух месяцев 

Агентство «Москва» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство жилых домов для программы реновации столичного жилого фонда на месте снесенной Ховринской больницы планируют начать в течение двух месяцев. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Саму больницы мы давно снесли, сейчас работаем с основанием, достаем фундаменты, перерабатываем на крошку бетонную и вывозим. В ближайшие два месяца выйдем на стройку жилья для программы реновации, которое там запланировано», — сказал М. Хуснуллин.
Ранее в пресс-службе столичного департамента строительства Агентству «Москва» сообщили, что работы по извлечению фундаментов здания Ховринской больницы завершат в феврале 2019 г.
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