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Новые ТПУ заработают в Москве до конца года 

News.ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Восемь транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящее время на территории столицы проектируются и строятся 96 ТПУ.
«Объём инвестиций из бюджета сейчас составляет порядка 53 млрд рублей, внебюджетных будет в три раза больше», — отметил он.
Хуснуллин уточнил, что только за последние два года на аукционах было продано 19 транспортно-пересадочных узлов. В этом году на торги планируется выставить ещё 24 объекта, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что несколько московских ТПУ, объединяющих станции метро и радиальные ветки железной дороги, превратятся в перспективе в полноценные железнодорожные вокзалы.
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Новости Москвы , Недвижимость , Экономика , Марат Хуснуллин , АГН "Москва" , Москва
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