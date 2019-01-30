Новые ТПУ заработают в Москве до конца года

Восемь транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

По его словам, в настоящее время на территории столицы проектируются и строятся 96 ТПУ.

«Объём инвестиций из бюджета сейчас составляет порядка 53 млрд рублей, внебюджетных будет в три раза больше», — отметил он.

Хуснуллин уточнил, что только за последние два года на аукционах было продано 19 транспортно-пересадочных узлов. В этом году на торги планируется выставить ещё 24 объекта, передаёт АГН «Москва»

Ранее News.ru писал, что несколько московских ТПУ, объединяющих станции метро и радиальные ветки железной дороги, превратятся в перспективе в полноценные железнодорожные вокзалы.