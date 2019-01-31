Три детских сада на 850 мест построят в Некрасовке до конца года

В столичном районе Некрасовка в 2019 г. планируют ввести в эксплуатацию три детских сада на 850 мест. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства со ссылкой на руководителя ведомства Андрея Бочкарева.

«Три детских сада на 850 мест введут в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы в этом году. Строительство в районе идет высокими темпами. В целях скорейшего обеспечения жителей объектами образования по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуется программа по строительству ДОУ и школ в районе», — приводят в пресс-службе слова А. Бочкарева.

Уточняется, что один детский сад на 350 мест появится в районе Некрасовка, квартал 6, еще один детский сад также на 350 мест — в квартале 11, участок 2. Третий детский сад на 150 мест построят в районе Некрасовка, квартал 7.