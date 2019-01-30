Мосгортранс завершил установку валидаторов у каждой двери наземного транспорта

Мосгортранс завершил установку валидаторов у каждой двери автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Об этом сообщается на сайте компании.

"Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы Мосгортранса оснастили валидаторами у каждой двери — всего в наземном городском транспорте установлено 22,5 тыс. считывателей проездных билетов", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что по решению мэра Москвы в наземном транспорте ранее убрали турникеты и начали устанавливать дополнительные валидаторы для удобства пассажиров.

Причем на 47 маршрутах наземного транспорта на севере, северо-западе, юго-западе и в центре Москвы работают валидаторы с функцией оплаты бесконтактной банковской картой и мобильными устройствами.

Во всем городском наземном транспорте Москвы с 1 сентября 2018 действует бестурникетный режим. Для оплаты проезда необходимо приложить билет или социальную карту к валидатору в салоне. Штраф за безбилетный проезд составляет 1 тыс. рублей, за использование чужой социальной карты — 2,5 тыс. рублей.