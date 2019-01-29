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В Москве планируют благоустроить 50 улиц и 150 парков в 2019 году 

RT на русском 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Как заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков, создание комфортной городской среды — одна из ключевых задач комплекса городского хозяйства на этот год.
В центре столицы работы затронут главным образом небольшие улицы и переулки. В остальных округах знаковые для местных жителей территории будут обновлены в рамках программы «Мой район».
Также планируется завершить обновление усадьбы Люблино и парка Победы в Зеленограде. Работы на этих объектах начались в конце 2018 года, напоминает портал мэра и правительства.
Ранее портал «Дни.ру» сообщал, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.
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