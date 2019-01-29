Бесплатные показы фильмов о войне состоятся в Москве с 1 по 14 февраля, сообщает Inforeactor.
Они приурочены к 76-й годовщине победы в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов, которые отмечаются 2 и 15 февраля соответственно.
Программа «Синематека: о войне» включает шесть картин. Среди них — «Возмездие», «Горячий снег», «Двадцать дней без войны», «Жаркое лето в Кабуле», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее историк, старший научный сотрудник музея «Прорыв блокады Ленинграда» Олег Суходымцев в беседе с Nation News прокомментировал решение Минобороны рассекретить архивные документы к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.