Бесплатные показы фильмов о войне пройдут в Москве в феврале

Бесплатные показы фильмов о войне состоятся в Москве с 1 по 14 февраля, сообщает Inforeactor.

Они приурочены к 76-й годовщине победы в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов, которые отмечаются 2 и 15 февраля соответственно.

Программа «Синематека: о войне» включает шесть картин. Среди них — «Возмездие», «Горячий снег», «Двадцать дней без войны», «Жаркое лето в Кабуле», передаёт портал мэра и правительства.