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Бесплатные показы фильмов о войне пройдут в Москве в феврале 

RT на русском 35 минут назад
Фото: moskino.tv
Бесплатные показы фильмов о войне состоятся в Москве с 1 по 14 февраля, сообщает Inforeactor.
Они приурочены к 76-й годовщине победы в Сталинградской битве и Дню памяти воинов-интернационалистов, которые отмечаются 2 и 15 февраля соответственно.
Программа «Синематека: о войне» включает шесть картин. Среди них — «Возмездие», «Горячий снег», «Двадцать дней без войны», «Жаркое лето в Кабуле», передаёт портал мэра и правительства.
Ранее историк, старший научный сотрудник музея «Прорыв блокады Ленинграда» Олег Суходымцев в беседе с Nation News прокомментировал решение Минобороны рассекретить архивные документы к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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