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Все трамваи Москвы адаптируют для инвалидов к 2024 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: Сайт мэра Москвы
Низкопольными трамваями на сегодняшний день в столице полностью укомплектованы 15 маршрутов, к 2024 году все маршруты данного вида городского транспорта будут доступны для маломобильных пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Продолжаем обновлять парк наземного транспорта. По количеству низкопольных трамваев приближаемся к европейским городам. Сегодня 15 маршрутов уже полностью укомплектованы такими вагонами. К 2024 году все московские трамваи будут удобны для маломобильных пассажиров», — написал Собянин в Twitter.
В 2019 году в столице появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев, помимо этого, планируется обустроить 32 километра выделенных полос и 60 километров обособленных трамвайных путей.
За последние восемь лет в столице отремонтировали больше половины трамвайных путей — свыше 220 километров из 418. Только в 2018-м обновили почти 20 километров рельсов.
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