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Движение ограничили в Пожарском переулке в Москве до 10 февраля 

РИАМО + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИАМО, Анастасия Осипова
Ограничения движения в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях в Пожарском переулке будут действовать до 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.
«В Пожарском переулке до 10 февраля будет труднее проехать по одной полосе в Курсовом переулке в районе дома 17, строения 1. Там продолжаются работы на инженерных сетях», — отмечается в сообщении.
Кроме того, с 11 февраля по 7 марта ограничения введут в Пожарском переулке от владения 5А до пересечения с Курсовым переулком.
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