Движение ограничили в Пожарском переулке в Москве до 10 февраля

Ограничения движения в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях в Пожарском переулке будут действовать до 10 февраля, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«В Пожарском переулке до 10 февраля будет труднее проехать по одной полосе в Курсовом переулке в районе дома 17, строения 1. Там продолжаются работы на инженерных сетях», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 11 февраля по 7 марта ограничения введут в Пожарском переулке от владения 5А до пересечения с Курсовым переулком.