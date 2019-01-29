Выставку Куинджи посетили более 300 тысяч человек

В Третьяковке отметили, что люди стоят в очереди практически с первых дней выставки. Таким посетителям рекомендуют тепло одеваться и взять с собой горячий чай.

Шансы посмотреть есть для многих, кассы работают до 20:00. На прошлой неделе билеты были выкуплены как только их выложили в онлайн-продажу. Но билеты зарезервированные для живой очереди еще есть, поэтому люди приходят, смотрят.

Также в галерее назвали выставку Куинджи одной из самых посещаемых, и отвергли обвинения в пиаре в случае с кражей одной из картин художника.

В музее напомнили, что время работы выставки продлено до 21:00, кассы закрываются в 20:00.

Выставка Куинджи продлится в Третьяковской галерее до 17 февраля. В экспозицию входит около 180 живописных картин, эскизов и этюдов из 23 музейных собраний.

27 января картину "Ай-Петри. Крым" похитили прямо на глазах у посетителей выставки. Подозреваемого установили и задержали меньше, чем за сутки. Им оказался 31-летний Денис Чуприков. Мужчина показал, где находилась картина, но отверг обвинения в свой адрес.